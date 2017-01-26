Apple'ın yeni dosya sistemi APFS, iOS 10.3 ile birlikte geldi. Peki yeni dosya sistemi ne işe yarayacak?

Apple'ın yeni dosya sistemi APFS ile katı hal sürücülerinin daha iyi bir performansla çalışılması bekleniyor. iPhone, iPad ve iPod cihazlar için gelen yeni dosya sistemi Apple File System yani APFS'yi iOS cihazlar için gelmeye hazırlanıyor. Dosya sistemleriyle birlikte gelmesi beklenen dosya sisteminin ilk olarak macOS Sierra işletim sisteminin geliştiriciler için sunulan versiyonda katı hal depolama seçeneklerinin gelmesi bekleniyor. MacOS dosya sistemi haline gelecekken aynı durum iOS cihazlar için de gelecek. Yani artık Apple kullanıcıları HFS+ dosya sistemine bir veda borçlu.

Peki yeni dosya sistemine geçiş yapıldıında dosyalar silinecek mi?

Apple bu geçiş sürecinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini istiyor. Cihazlarda verileri korumak amacıyla yeni dosya sistemine geçiş esnasında dosyalar silinmeyecek. Yine de cihazın yedeğini almak her zaman için daha verimli bir adım olacaktır. Siz yine de önleminizi alın, bizden söylemesi..

Bu yeni APFS kullanıcılarına yeni özellikler bulunmayacak ancak cihaz performansında ciddi bir katkısı olması bekleniyor.

Peki siz Apple'ın yeni dosya sistemi APFS hakkında siz ne düşünüyorsunuz?