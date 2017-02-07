iOS 10'un önemli güncellemelerinden biri olan iOS 10.3 için ikinci beta yayınlandı. Peki iOS'un yeni güncellemesinde neler var? Güncelleme nasıl yapılır?

Kısa aralıklarla sık sık gelen güncelleme için test süreci geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bununla birlikte iOS kullanıcıları da heyecanlanmaya başladı. Son dönemlerde iOS sistemi için sunulan güncellemeler kullanıcıları pek memnun etmedi. Çünkü beklenti daha yüksekti. Ortaya çıkan haberler asılsız çıkınca umutlarımız da boşa gitti.

Peki iOS 10.3 Beta 2 hangi yenilikler içeriyor?

750,5 MB boyutunda olan güncelleme ile birlikte bir önceki güncellemenin hataları giderilmiş daha olup daha stabil bir işletim sistemi sunuluyor. Yani bir ekstra yok. Zaten öncekinden de pek bir ekstra yoktu. Kablosuz AirPods kulaklıklar kaybolduğunda kolayca bulabilmeniz adına Find My AirPods özelliği de kullanıcılara sunulacak olup yeni güncelleme harita uygulamasıyla kazanılan 3D Touch yeteneğiyle birlikte hava durumunu görüntülemekte mümkün olacak. Yaşanan donmaları ortadan kaldırmayı amaçlayan güncelleme geliştiriciler için yayınlandı.

Peki iOS 10.3 Beta 2 nasıl yüklenir?

iOS 10.3 Beta 2 güncellemesini yükleyebilmeniz için geliştirici olmanız cihazınızın UDID kaydının bulunması gerekiyor. Eğer Apple'ın geliştirici programına kayıtlıysanız doğrudan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme adımlarını izleyerek iOS 10.3 Beta 2 yüklemesini sağlayabilirsiniz.

Peki siz iOS güncellemeleri için ne düşünüyorsunuz?