iOS cihazınızı güncellemeniz için hazırlanmış olan sürümün beta test süreci nihayet bitti. Peki iOS 10.2.1'de ne yenilikler var?

12 Aralık'ta yayınlanan önemli yenilikler beta olarak yayınlanmıştı. iOS 10.2 yayınlandıktan hemen iki sonra test süreci de beraberinde başladı. 1 aydan uzun süredir test edilen bu güncelleme için ise 4 sürüm yayınlandı.

Bildiğiniz üzere beta sürümlerinde herhangi bir yenilik bulunmuyordu. Ancak sistam kararlılığını arttırmaya odaklı bir güncelleme olduğunu düşünüyorduk. Hata düzeltmeleri ve performans geliştirmelerine ağırlık verildiğini görüyoruz. Bunun dışında bir yenilik yok. Performans iyileştirmelerinden nasibinizi almak için iOS cihazınızı güncellemenizi öneriyorum.

Peki iOS cihazlar nasıl güncellenir?

iPhone yada iPad cihazınızın Ayarlar bölümüne burdan Genel/Yazılım Güncelleme adımlarını izledikten sonra indir ve yükle seçeneğinden indirme işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Unutmadan söyleyelim; cihazınızın sarjı yüzde 50'nin üzerinde olması ve cihazınızın WiFi'ye bağlı olması gerekiyor.

iTunes üzerinden güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcılar ise iOS cihazlarını bilgisayara başlayarak iTunes'ta güncellemeleri denetle bölümünden güncelleme işini hızlı bir şekilde yapabilirler.

Peki siz iOS cihazınızı güncellemeyi düşünüyor musunuz?