4 ay önce piyasaya sunulan iOS 10 için son kullanım rakamları paylaşıldı. İşte detaylar.

IOS 10'un resmen sunulmasının ardından yaklaşık dört ay sonra, geliştiriciler için Apple'ın App Store destek sayfasında yeni rakamlar yayınlandı. Güncel rakamlara göre, işletim sistemi etkin iOS cihazlarının yüzde 76'sına kuruldu.

Tatil Döneminde Oran Arttı

IOS kurulum oranları özellik tatil döneminde önemli ölçüde arttı. Kasım ayı sonu ile Ocak ayları arasındaki dönemlerde artış oranın yüzde 13 olduğu görülürken bu artış kısa sürede iOS 10 kullanım oranlarının da ciddi oranda üstünlük kurmasını sağladı. Öyle ki 27 Kasım 2016'da, cihazların yüzde 63'ünde iOS 10 kuruldu.

iOS 9’da Durum Ne?

Mevcut rakamlara göre cihazların yüzde 18'i iOS 9'u çalıştırmaya devam ediyor. Kalan cihazların yüzde altısı ise iOS 8 veya önceki bir iOS sürümünde.

iOS 10 Yeniliklerle Geliyor

Son olarak sunulan güncellemelerden birisi IOS 10.2 olurken, yeni güncelleme pek çok özellik getirdi.

Yeni bir "TV" uygulaması

Yeni emojiler

Canlı Fotoğraflardaki iyileştirmeler

Çok sayıda hata düzeltme

iOS 10 Halefini Geçti!

Geçen yıl iOS 9 aynı dönemlerde cihazların yüzde 75'inde kuruldu. Bu nedenle iOS 10'un benimsenmesi iOS 9'a göre çok daha yüksek oldu. Fakat aradaki fark oldukça düşük.