iOS 10'da Yenilenen Kilit Ekranı Kullanımı Nasıl?

iOS 10 ile birlikte cihazlarda yapılan pek çok işlem çok daha kolay bir hale geldi. İşte kilit ekranında yapılan değişiklikler;

iPhone 6s veya 7 kullanıyorsanız ve "Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Uyandırmak için Kaldır" ayarı açıksa kilitli ekran içeriğini görmek için artık düğmeye basmanıza bile gerek yok. Kilidi açmak içinse ekranı kaydırmak yerine ana ekran düğmesine basmanız gerekiyor.

Touch ID İle Cihazı Açma

"Uyandırmak için Kaldır"a eşlik eden bir ayar daha var: "Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Ana Ekran Düğmesi > Parmağı Koyarak Aç" ayarını açarsanız ana ekran düğmesine basmadan, Touch İD ile cihaz kilidini açabilirsiniz. Bu ayar büyük iPhone Plus'larda faydalı olabiliyor ve yalnızca Touch İD destekli cihazlarda çalışıyor.

Bildirim Merkezi ve Denetim Merkezi hâlâ ekranı üstten ve alttan çekerek açılıyor ama bu bölümünde görünümünün yeri değişti. Ona ulaşmak için kilitli ekranı veya ana ekranı sağa çekmeniz yeterli.

Kilitli Ekranda Kamera Açma

Kilitli ekranda kişilerin kamera açması da artık daha kolay. Kamerada eski kullanımlarda sağ alttan yukarı çekmek gerekirken, artık herhangi bir yerden sola çekmeniz yeterli.

Tüm bu kısa yollar ile iOS 10 kilit ekranı üzernden daha pratik bir şekilde ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve istediğiniz uygulama ya da ekranlara erişim sağlayabilirsiniz.