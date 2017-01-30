iOS 10.3 İle iPhone'lar Hız Testinde!

Geçmiş olduğumuz günlerde Apple, ilk olarak iOS 10.3 Beta 1 sürümünü yayınlamıştı. Daha sonrasında ise halka açık güncelleme olan iOS 10.3 Public Beta 1 ile karşımıza çıkmıştı. Yeni güncelleme ile beraber pek çok hata ve sorun giderilmiş.

Şuan ise Apple'ın iOS 10.3 ile Apple Filr System (APFS) adlı yeni bir dosya sistemine geçiş yapmış olması birçok avantajı da beraberinde getirdi. Öyleyse daha önceki sürümler ile yeni sürümlerin karşılaştırılması nasıl olurdu diye hiç düşündük mü ?

iOS 10.3 Beta 1 ile iOS 10.2.1 sürümlerini kıyaslamış olan iAppleBytes YouTube kanalı, bu her iki sürüm arasındaki hızı ortaya koydu . Yapılan karşılaştırmada i iPhone 6s, iPhone 5s ve iPhone 5 üzerinde gerçekleştirilmiş. İsterseniz test sonuçlarına geçelim. iOS 10.3'ün iOS 10.2.1'e göre Geekbench 4 testinden 250 ila 300 puan arasında daha fazlaca puan aldığını ve boot süresinin 6-7 saniyeye indiğini gözlemlemiştik.