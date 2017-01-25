iOS 10.3'e tiyatro modu gelmedi!

iOS 10.2.1'in testleri devam ediyor. Apple ile ilgili yakından ilgilenen Sonny Dickson'a göre tiyatrı modu 10 Ocak'ta gelecekti. Bu iPhone, iPad kullanıcılarını bir hayli heyecanlandırmıştı. Bende dahil.

Tiyatro Modu'nun yer alacak olması beni mutlu etmişti. iOS 10 ile gelmesi beklenen karanlık mod olduğu düşünülmüştü. Ancak beta sürümlerinde Apple, cephesinde herhangi bir süpriz olmadı. Bekleyenler benim gibi hayal kırıklığına uğradı.

Peki tiyatro modu ne zaman gelecek?

Apple'ın açıklamasına göre Apple Watch'da tiyatro modu yer alacak. Kullanıcıların uyanık kalma işlevini devre dışı bırakmasını sağlayacak olup ayrıca cihazlarını hızla susturmasını sağlayacak. Tiyatro modunun sinemada telefonu sessize almak için uğraşmamak adına kullanabileceğimizi de düşünmüştüm ancak böyle bir yenilik ile ilgili birşey yok. Ayrıca tiyatro modunun sinema ortamında iPhone'u kullanılabilmek amacıyla Kontrol Merkezi'nde eklenecek popcorn simgesiyle geleceği söylentilerle birlikte kullanıcıları heyecanlandırdı.

Apple Watch'a yanlışlıkla uyandırma özelliğini etkinleştirdiğiniz zaman ekran aydınlatıldığında sinema yada tiyatro esnasında sinir bozucu olabiliyordu. Apple Watch'ın ekran ışığı bile ince düşünenler için karanlık bir ortamda rahatsızlık verici olabilir.

Peki iOS'a gelecek mi?

Tiyatro Modu hakkında konuşmak için biraz ümitsizim. Şimdilik sadece watchOS sürümüne gelebileceğini söylemek mümkün. iOS cihazlara gelip gelmeyeceği hakkında elle tutulur birşey yok. Bu bağlamda Apple'dan ümidimizi kesebiliriz. Ancak bir süpriz olur mu o da küçük bir ihtimal olarak kalsın..

Tiyatro Modu'nun iOS cihazlarınızda olmasını ister miydiniz?