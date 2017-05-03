İnternet üzerinden korsan film izleyenlerin internet hızlarına müdahale edileceği Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı tarafından açıklandı. Peki şimdi nasıl olacak?

Geçtiğimiz günlerde Adil Kullanım Kotası uygulaması kalkmış bunun yerine AKN'de yapılan düzenlemeler internet kullanıcılarının kafasını karıştırmıştı. Bununla birlikte Turkcell dışında IPS sağlayıcılarından kesin bir açıklama gelmedi ancak bugün bakanlık tarafından kötü bir haber daha geldi.

İnternet yasal olmayan yollardan dizi ve film izleyenler artık tespit edilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, yaptığı açıklama ile birlikte korsan film izleyenlerin interneterinin yavaşlayacağının haberini verdi.

İşte Nabi Avcı'nın yaptığı o açıklama;

"Bir sanat eserini korsan, yasa dışı bir şekilde kullanıyorsanız meslek birliğiyle birlikte sizin internet kullanımınızı yavaşlatmaktan internete erişiminizi yasaklamaya kadar bir dizi tedbir öngörülüyor. Bugünün teknolojik imkanlarıyla kimin yasal kimin yasal olmayan yollardan hangi esere ulaştığı tespit edilebiliyor. Bu konuda işin mevzuatına uygun olarak iletişim başkanlığından karar alınması gerekiyor. Yani 'benim eserlerim internet üzerinden korsan paylaşıma açılıyor mu' bilgisi ulaştığı anda biz bunu hemen takibat altına alıyoruz. Dijital hak ihlalleriyle mücadele merkezi kuruyoruz. Sanatçıların dijital ortamlardaki haklarını korumak üzere bir merkez kuruyoruz. Bu merkezin başında bir savcı olacak. Bu konularla ilgili savcılık hemen hızla müdahale edebilecek"

Peki siz internetten korsan film yada dizi izliyor musunuz?