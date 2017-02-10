Popüler video paylaşma uygulaması olan Youtube üzerinden sevdiğiniz videoları artık internet bağlantısı olmadan da izleyebilirsiniz.

YouTube Go ile artık videoları çevirimdışı olarak izlemek mümkün olacak. Peki YouTube Go nedir? İnternetsiz Youtube'dan video nasıl izlenecek?

Bu haber eminim hepimizi heyecalandıracak bir haber. Özellikle Youtube videolarını sık sık açan kullanıcılar için gerçekten etkileyici. Son zamanlada mobil internet kullanımı artış gösteriyor. Artık hatlarımıza dakikadan yahut SMS'ten çok internete önem vermeye başladık. İnterneti bol olan tarifeler daha cazip geliyor. Çünkü artık internet neredeyse hayatımızın tam merkez noktası haline geldi. Yemek yapmak için bile video izliyoruz dolayısıyla internetimiz de erken bitiyor. Öyle ki internet yoksa tarifte yok, yemekte yok..

Kullanıcıların uzun süredir istediği internetsiz erişim artık mümkün olacak. Özellikle müzik olmak üzere her çeşit videoyu bünyesinde barındıran Youtube kullanıcıların en başta tercihi oluyor. Ancak ne yazık ki videolar kaydedip çevirimdışı izlemek gibi birşey söz konusu olmuyordu.

YouTube Go ile Youtube videolarında çevirimdışı dönem!

Geçtiğimiz yıl Google tarafından gerçekleştirilen etkinlik sonrasında Google'un CEO'su Hint'li Sundar Pichai, Youtube'da yer alan videoları çevirimdışı izleyebilme imkanı sunacak servisten bahsetmişti. İşte artık o servis ilk meyvelerini verecek. Kullanıcıların veri tararrufunu sağlamak için indirdiğiniz videoları daha sonra internete bağımlı kalmadan izlemek mümkün olacak.

Youtube bunu videoları indirme mantığıyla yapacak!

Elbette bunun için Youtube'ın sizden birşeyler istemesi gerekiyor. Telefonunuzun hafızasına ihtiyaç duyacak bu özellikle birlikte videoyu indirmeden önce hangi kalitede kaydetmek istediğiniz size sorulacak olup telefonunuzun hafızasında kaplayacağı alanı siz belirleyebiliyorsunuz. SD Kart'a kayıt imkanı da sunuyor. Yani videoları doğrudan indirmek yahut uygulama bünyesinden erişmek mümkün olacak.

YouTube Go uygulaması nasıl indirilir?

Bu uygulamayı eminim sizde indirmek kullanmak istiyorsunuz ancak şuan ülkemizin Play Store'unda yer almıyor. Hindistan'da yaşayan kullanıcılar için şuan sunuldu ancak ilerleyen zamanlarda bizde Google Play üzerinden ulaşabileceğiz. Ancak o vakte kadar beklemek zorunda değilsiniz. APK dosyası aracılığıyla YouTube Go uygulamasını indirmeniz mümkün olacak.

YouTube Go APK dosyasını indirmek için buraya TIKLAYINIZ.