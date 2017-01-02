Dünya genelinde internet hızı üzerinden yapılan araştırmalarda en hızlı internet kullanan ülkelerin sıralaması gerçekleştirildi.

2016'nın üçüncü çeyreğini geride bırakılmasının ardından internet hızı konusunda yapılan araştırmalar oldukça ilginç sonuçlara yer verdi. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda dünya genelinde en hızlı internete sahip ülkenin Güney Kore olduğu belirtildi. Güney Kore'de kullanılan internet; 26.3 Mbps olarak belirtilirken bu konuda ilk sırada yer alan Güney Kore internet kullanımında da ne kadar ileri bir teknolojiye sahip olduğunu gösterdi. Yapılan testler sonrasında ilk 10 ülke ise şöyle açıklandı;

1) Güney Kore 26,3 Mbps

2) Hong Kong 20,1 Mbps

3) Norveç 20 Mbps

4) İsveç 19,7 Mbps

5) İsviçre 18,4 Mbps

6) Singapur 18,2 Mbps

7) Japonya 18 Mbps

8) Finlandiya 17,6 Mbps

9) Hollanda 17,3 Mbps

10) Letonya 16,9 Mbps

Araştırmaya Türkiye dahil edilmese de Türkiye için daha önce yapılan araştırmalarda internet hızı 6.9 Mbps olarak belirlenmişti. Araştırmaya Türkiye'nin dahil edilmesi halinde yüksek sıralamalar elde etmesi mümkün görünmüyor. Türkiye'de mevcut internetin daha hızlı elde edilmesi ve kullanıcıların adil kullanım kotası gibi uygulamalardan etkilenmeden internet kullanabilmesi adına çeşitli çalışmalar yapılırken özellikle 2018 yılında bu konuda netice elde edilebilecek. Fakat 2018 yılı öncesinde iyi bir gelişme şu anda planlar dahilinde değil.