İnternetin güvenli bir ortam olmadığını hemen hemen herkes biliyor. Ancak internet gizliliğinin resmen sona eriyor olması kullanıcıları tedirgin edecek bir durum..

İnternet geçmişinizin ABD'de yürürlüğe girecek olan yasa ile birlikte diğer firmalara satılacağını duysanız ne hissedersiniz?

Bu durum hepimiz için kötü ancak bu resmen gerçekleşyor. İnternet gizliliğini yoksayan bu yasa yürürlüğe giriyor. Ne yazık ki bazı haberler her zaman güzel olmuyor. ABD senatosu FFC yönetmeliğini tamamen değiştirme kararı aldı. Yeni tasa tasarısına göre internet gizliliği ve mahremiyeti sona erecek. Bununla birlikte Amerika kartık kişisel verilere istediği gibi ulaşabilecek. İnternet servis sağlayıcıları ve birçok kurumu doğrudan etkileyen bu durum güvenli gerekçe gösterilmesiyle gerçekleşiyor. İnternet geçmişiniz ve tüm özel yazışmalarınıza kadar herşey artık Amerikan Hükümetinin elinde. İstediği veriye istediği zaman erişme imkanı olacak.

Öyle ki FFC yönetmenliğinin eli sadece hükümete değil internet servis sağlayıcıları ve diğer telekomünikasyon şirketlerinin elinde yer alacak. Bu noktadan sonrası artık bilgiler ve özel yaşantı şirketlerin insafına kalmış. Kullanıcıların söz konusu gizlilik ve mahremiyet hakları ellerinden alındığı için bu bilgilerle yönetmenlik istediği her şeyi yapabilecek. Bu durum gerçekten internet gizliliğinin tamamen sona erdiğini ortaya koyan bardağın son damlası oldu.

Peki siz kullanıcıların gizliliğinin sona erecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz?