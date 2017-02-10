Intel'in merakla beklenen işlemcisi hakkında ilk detaylar gelmeye başladı. Bununla birlikte ilk detaylar haberimizde..

Cannon Lake Kos isimli işlemcisi ailesinin en tepe modeli hakkında ilk detaylar gelmeye başladı. Çok değil kısa bir süre önce 7. nesil Kaby Lake işlemcisilerini pazara sunan Intel'in Cannon Lake işlemcilerine ait bazı bilgiler her zaman olduğu gibi sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre yeni model işlemcide Intel işleri daha sıkı tutuyor. Özellikle AMD Ryzen tehditiyle karşılaşan Intel'in bu konuda daha dikkatli olması bekleniyor.

Cannon Lake işlemcileri ile Moore Kanunları'nı da yeni işlemciyle ilerletecek. Skylake ve Kaby Lake işlemcileri arasında mimari açısından ciddi yenilikler ile gelmiyor. Moore Kanunları ile 2 yılda bir ikiye katlanacak olan transistör sayısı kuramnın bu model işlemcilerede geleceği de beklentiler arasında. Intel Core i7-8700K işlemcilerinin 14 nm üretim sürecinden daha gelişmiş olması bekleniyor.

Ayrıca Intel Core i7 8000 serisi işlemcilerin 7. nesil işlemcilere göre yüzde 15'lik performans farkı sunacağı da ifade edilenler arasında. Intel'in yeni nesil 8. işlemcilerinin 2017 yılının ortalarında Computex 2017 fuarında resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Intel'in işlemcileri hakkında ne düşünüyorsunuz?