Facebook ve Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor, erişim sorunu sadece Türkiye'de mi yaşanıyor...

Popüler sosyal medya ağları olan Facebook ve Instagram akşam 18.30 sularından beri giriş yapılamıyor. Uzun zamandır giriş Facebook ve Instagram, dünya genelinde sorun yaşıyor gibi görünüyor. Twitter'da ise #Facebookdown hashtag'i ile başlatılan şikayetler henüz durulmadı.

Facebook'un bünyesinde yer alan ve doğal olarak aynı serverlardan beslenen Instagram'da da hala sorun devam ediyor. Facebook ve Instagram'ın çökmesindeki neden henüz resmi olarak açıklanmış değil. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz...