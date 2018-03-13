Instagram, kronolojik zaman akışını yeniden geri getiriyor. Bundan sonra Instagram gönderileri olması gerektiği gibi yükleniş zamanına göre gösterilecek...

Instagram, 2016 yılında kronolojik zaman akışını değiştirmiş ve yerine kullanıcının beğenebileceği gönderileri ön plana çıkaran biir sistemi getirdi. Facebook'ta olduğu gibi beğenilere ve alışkanlıklara göre öne çıkan gönderilere çok yakında veda edebiliriz.

Kronolojik zaman akışı olarak isimlendirilen ve bize göre olması gereken sıralama şekli, Instagram'da yeniden test edilmeye başlandı. Teste dahil edilen Instagram kullanıcıları, zaman akışındaki fotoğraf ve videoları yükleniş saati ve tarihine göre görmeye başladı.

Henüz belli başlı kullanıcılar üzerinde test edilen kronolojik sıralama sisteminin ne zaman herkese sunulacağı bilinmiyor. Ancak Instagram'ın bu özelliği sunmama gibi bir ihtimalinin de olduğunu belirtelim.

Sizce eskisi gibi kronolojik sıralama sistemi geri gelmeli mi yoksa beğenilere ve alışkanlıklara göre gönderiler ön plana çıkarılmaya devam mı etmeli?