Şüphesiz dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşım uygulamalarından biri olduğunu söylemek mümkün. Instagram, nihayetinde beklenen özelliği getirdi.

Fotoğraf paylaşımı dediğimizde akıllara gelen Facebook tarafından satın alınan ardından çeşitli özellikler kazanan Instagram'ın son özelliğiyle artık kullanıcılar fotoğraflarını arşivleyebilecekler.

Instagram'ın yeni özelliği ile birlikte kötü olduğunu düşündüğünüz ama beğenileri yorumları olduğu için silmeye kıyamadığınız eski fotoğrafları artık gizleyebilirsiniz. Hemde tekrar istediğiniz zaman getirme şartıyla. Instagram, geçtiğimiz ay Arşiv özelliğini küçük bir grupla test ettikten sonra bugün tüm kullanıcılara serbest bıraktı. Bu özellik Instagram'daki herkesin eski gönderilerini silmeden gizlemesine izin verir.

Normalde silme ve düzenleme gibi seçenekleri fotoğraflarınızda görürsünüz "..." menüsüne girerseniz, sağdaki görüntünün arşivlenmesi için bir seçenek göreceksiniz. Bu düğmeye basarak fotoğrafı yalnızca sizin görebileceğiniz özel bir galeriye arşive gönderebilirsiniz. Arşivlediğiniz gönderileri siz istediğiniz zaman arşivden çıkarıyorsunuz ve o eski yerine geri gidiyor. Bu gerçekten çok etkileyici.

Instagram, arşivin insanların fotoğraflarını silmesine ve ilk etapta bazı fotoğrafları paylaşarak insanları daha rahat hissetmelerini engelleyeceğini umuyor gibi görünüyor. Arşivin fotoğraflarını orijinal kronolojik konumlarında görünecekleri profilinize geri göndermenin bir yolu da var. Instagram, başkalarını arşivleme ve arşivleme alışkanlıklarınızdan haberdar etmez, bu nedenle işleri istediğiniz kadar kadarıştırabilirsiniz. Hesabınıza geldiğinde, uygulamanızda profilinizin sağ üst köşesindeki sarma tarzı bir düğmeden arşive erişebilirsiniz.

Peki siz Instagram'ın yeni özelliğini kullanmayı düşünüyor musunuz?