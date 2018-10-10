Instagram'daki Hikayeler özelliği kısa paylaşımlar mantığı artık bitirecek. Instagram Hikayeler'de yeni bir devir başlıyor...



Instagram sonunda kullanıcılarını fazlasıyla sevindireceği bir özelliği hayata geçiriyor. Instagram'daki Hikayeler özelliği kısa paylaşımlar yapılması için tasarlandı ve bu yüzden kullanıcıların hikayelerine 15 saniyeden uzun video yükleme şansı yoktu.

Yüklemek isteseler bile videoyu kırparak 15’er saniyelik parçalar halinde paylaşmaları gerekiyordu. Fakat yapılan değişiklikle beraber uzun video paylaşımı daha kolay hale getirildi.

Popüler platform, yeni özelliği mobil uygulamalarında kullanıma sundu. Yapmanız gereken tek şey 15 saniyelik sınır endişesi olmadan video kaydına başlamak. Uygulama, 15 saniyeden uzun paylaşım yapabilmeniz için hikayenizin bölümlerini otomatik olarak oluşturacak.