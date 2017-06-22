Instagram, iOS ve Android platformundaki uygulamasına bir yeni özellik daha ekledi...

Facebook'un Snapchat karşısındaki en büyük rakibi olan Instagram Hikayeler bugün yeni bir özellik ile karşımıza çıktı. Bugünden itibaren canlı yayın videonuzun tekrar oynatımını Instagram Hikayeler'de paylaşma özelliğini kullanabileceksiniz. Arkadaşlarınız ve sevenlerimiz kaçırdıkları canlı yayınınızı Instagram Hikayeler'den görebilecekler.

Canlı yayınınız sona erdiğinde ekranın alt kısmından "Paylaş"a dokunarak 24 saat boyunca Instagram Hikayeler'e eklemeniz mümkün. Ayrıca düğmeye dokunarak "Sil"i seçerseniz her zaman olduğu gibi canlı videonuz uygulamadan kaybolacaktır.

Takip ettiğiniz kişi tekrar oynatım paylaştığında, hikayeler çubugunda bu kişinin profil resminin altında oynat düğmesini görebilirsiniz. Videoyu izlemek ve orjinal yayındaki yorumları ve beğenmeleri görmek için düğmeye dokunmanız yeterli. App Store ve Google Play Store'dan Instagram'ın 10.26 sürümü ile bu yeni özelliği kullanabileceksiniz.





Siz Instagram'ın yeni özelliğini beğendiniz mi?