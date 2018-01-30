Instagram'ın Direct from Instagram adındaki uygulaması Türkiye App Store'unda indirime sunuldu...

Instagram geçtiğimiz günlerde Facebook'ta olduğu gibi mesajlaşa uygulamasını ana uygulamasından ayıracağını açıklamıştı. Direct ismini alacak olan uygulama açıklamalara göre ilk olarak Türkiye, İtalya, İsrail, Şili, Portekiz ve Urugay'da kullanıma sunulacaktı.

Bugün beklenen oldu ve Türkiye App Store'da Direct from Instagram ismi verilen uygulama ücretsiz olarak yerini aldı. Direct from Instagram uygulaması ile Instagram'daki arkadaşlarınıza mesaj gönderebileceksiniz.

Metin mesajları ile beraber fotoğraf çekip filtre ekleyip yada Boomerang yapıp arkadaşlarınız ile paylaşabileceksiniz. Bir süreliğine uygulamadan bağımsız olarak çalışan uygulamanın, 2018 yılında mesajlaşmak için zorunlu kılınacak bir uygulama olacağını belirtelim.



Siz Instagram'ın direct mesaj özelliğini beğendiniz mi?