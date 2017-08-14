Instagram, stil sahibi, mükemmel poz veren görüntülerin yayınlanmasıyla tanımlandı ancak bu yaz, yeni bir eğilim platformu süpürdü: "plandid".

Basit bir mantığa sahip olan bu yeni akımda uzak bir noktata bakarak poz veriyorsunuz. "Plandid Instagram'daki selfie'nin daha yeni, daha sıcak bir versiyonu gibidir. Instagram'ın kişisel fotoğrafçılarına veya "Instagram koca" larına sahip olan birçok Instagram etkilenenlerle, zahmetsiz görünen kendinize ait bir vücut fotografını postalamanız daha kolaydır "diyen Later, pazarlama müdürü Taylor Loren'in önde gelen Instagram pazarlama platformudur.

Plandid yapan nedir

Basit bir mantığa sahip olan bu yeni akımda uzak bir noktata bakarak poz veriyorsunuz. İyi bir plandid, bir fotoğrafın çekileceği hakkında hiçbir fikriniz yokmuş gibi görünmelidir -muhtemelen sayısız çekim yapmak için poz vermiş olsanız bile.

Çoğu plandid tek başına oluyor çünkü plandid bir gruptan çekildiğinde koordine etmek zor ve neredeyse hiç doğal görünmüyor. Bir plandid fotoğraf önceden tasarlanmış görünmüyor, ancak çok samimi görünmüyor.

Plandids ya da planlanan fotoğraflar, o kadar çok yer kaplamış ki, feed'iniz boyunca ilerleyince bir tanesinin önüne gelmekten kaçınmak zor. Annelerden blogculara, ünlülere kadar herkesin gözdesi olan bu pozun mantığı oldukça basit.

Üst plandid pozlar, yürürken,gülümseyerek, bir merdivene çıkarken ya da mesafeye bakarak çekilebiliyor. Fotoğraflarda samimiyeti yakalamak biraz zor gibi birkaç denemek sonucunda başarılı sonuçlar alamıyor.

En klasik plandids'lerden biri, nesnenin güneş altında parıldayan bikini kaplı gövdesinin fotoğraflarını çekip alamadığının tamamen farkına varmamış gibi görünmesini sağlıyor.

Bella Hadid başarısız oldu.