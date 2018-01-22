Instagram'ın son görülme özelliğinden memnun değilseniz ve kapatmak istiyorsanız haberimize göz atın...

Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, geçtiğimiz günlerde almış olduğu güncelleme ile kullanıcılara saç baş yolduracak bir özelliği ile karşımızda oldu.

Instagram'ın iOS güncellemesiyle beraber Direkt Mesajlar bölümüne WhatsApp'ta olduğu gibi son görülme özelliği eklenmişti. Son görülme özelliği ile tepki alacağını bilen Instagram bu özelliği kapatmak için bir opsiyon eklemeyide ihmal etmedi. İşte Instagram'ın songörülme özelliğini nasıl kapatacağınızı birkaç adımda gösterelim;

1. Adım: Instagram uygulamasını açın.

2. Adım: Sağ alt bölümde yer alan Profil simgesine tıklayın.

3. Adım: Profil sayfasında sağ üst bölümde yer alan "..." simgesine tıklayın.

4. Adım: Hareket Durumunu Göster seçeneğini kapatın.

Bu işlemleri yaptıktan sonra son görülme özelliği kapatılacaktır. Ancak Hareket Durumunu Göster özelliğini kapatırsanız; diğer hesapların da hareket durumunu göremeyeceğinizi belirtelim.

Siz Instagram'ın son görülme özelliğini sevdiniz mi?