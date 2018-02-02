Instagram'ın Hikayeler özelliğine yazı modu özelliği geliyor İşte detaylar...

Instagram, kullancının fotopraf video çekmesine gerek kalmadan akıllarından geçenleri yazıyla paylaşabilecekleri "Hikayeleride Yazı Modu"nu duyurdu. Yazı modu sayesinde fotoğraf veya video çekmenize gerek kalmadan insanların kendilrerini yazıyla ifade edebilmelerini sağlayan yaratıcı bir font ve stil kütüphanesi sunacak.

Yazı Modu’na ulaşabilmek için yapılması gerekenler şöyle:

- Kamerayı açın ve “Yazı” seçeneğine geçin

- Hazır olduktan sonra, çıkartmalar ve diğer yaratıcı dokunuşlar eklemek için ">" düğmesine dokunun

- Aklınızdakileri yazın ve yazı tipini Modern, Neon, Typewriter ve Strong gibi stillerle üstteki tuşa dokunarak değiştirin

- Arka plan rengi (sol alttaki daireye dokunun), metin rengi (metni seçin), vurgu rengi (belirli stiller için "A" kutucuğuna dokunun) gibi öğeleri kişiselleştirin - fotoğraf makinesi simgesine (sağ altta) dokunarak arka plan fotoğrafı da ekleyebilirsiniz

Siz Instagram Hikayelerde Yazı modunu beğendiniz mi?