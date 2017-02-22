Instagram'ın yeni galeriler özelliği post başına birden fazla fotoğraf paylaşmanıza izin verir.

Instagram bir sanat formu haline geldi. Bununla birlikte kullanıcılar birden fazla fotoğraf paylaşmak istiyor olabilir. Bu istekleri artık mümkün. Birden fazla çektiğiniz fotoğraflarda kolaj yapmak zorunda değilsiniz.

Artık uygulamanın yeni özelliği ile birden fazla fotoğraf paylaşabilirsiniz. Her fotoğraf için ayrı ayrı filtre seçebilir yahut hepsine aynı filtreyi uygulayabilirsiniz. Instagram içerisinde mükemmel filtreyi seçerek ve gelişmiş seçeneklerle ince ayar yaparak ustalıkla görüntüleri düzenleyebilirsiniz. Artık yayın başına yalnızca bir fotoğraf paylaşmanız gerekmiyor.

Instagram tam olarak, 10 sonrası-up başına birden fazla görüntü ve videolar ile sınırlamaları kaldırıyor. Bu, Instagram'ın aslında iki yıl önce başlattığı bir özelliktir, ancak daha önce yalnızca markalar tarafından kullanılabiliyordu.

Bir albüm yayını, profil sayfanızda gösterildiğinde bir yığın fotoğraf gibi görünen yeni bir simge ile işaretlenecektir. Arkadaşınızın altındaki mavi noktalı özet akışlarında görünecek ve bu nedenle yayınta birden fazla resim veya video olduğunu öğreneceklerdir. Tüm postayı görüntülemek için soldan sağa doğru hızlıca kaydırın.

Fotoğraf ve videolar eklendikten sonra, sırayı değiştirmek, her şeye bir filtre uygulamak veya fotoğrafları ve videoları tek tek düzenlemek için dokunup basılı tutabilirsiniz.

Instagram uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız.

Peki siz Instagram'ın yeni özelliğini nasıl buldunuz?