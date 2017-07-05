Instagram bugün itibariyle sert bir karar aldı. Bununla birlikte umudunu sahte takipçilere ve yorumlara bağlayan kullanıcılar üzülecek..

Instagram'da son zamanlarda popüler olmak ciddi bir mesele haline geldi. Elbette bunun doğal olmayan sahte takipçiler meselesi de ciddi bir mesele haline gelince Instagram, sert bir karar almak zorunda kaldı.

Her geçen gün büyüme gösteren Instagram, sahte takipçilerin önüne geçmek istiyor. Öyle ki büyüyen sosyal medyadan dolayı piyasanın durumunu fark edenler para karşılığında spam, binlerce beğeni ve benzeri yorumları para karşılığında satıyorlar. Öyle ki bu durum pazarlamacıların korkulu rüyası haline geldi. Gerçek Instagram kullanıcıları için rahatsız edici olan bu durumdan sonra Instagram, artık kullanım şartlarını ihlal eden InstaPlus ve PeerBoost gibi üçüncü parti sitelerden ve uygulamayı sonlandırdı.

Daha etkileyici bir profil için bu tür hizmetleri kullanarak yorum ve beğeni alanlar genellikle belli programlardan Instagram botlarından içerik ile alakalı olmayan sahte belirsiz bununla birlikte samimiyetsiz sahte yorumlarla dikkat çekiyordu. Ancak Instagram, bu sahte botların önüne geçmeye kararlı. Pek çok gencin hayalini kıracak olan bu durum pazarlamacılar ve müşteriler için oldukça önemli.

Peki siz sahte takipçi profilleri için ne düşünüyorsunuz?