Instagram tarafından yapılan açıklamalarda iPhone 7 serisine özel renk paleti sunulacak belirtilirken büyük güncelleme geldi.

Instagram son dönemlerde en popüler uygulamalardan birisi olduğu gibi kullanıcılar ile etkileşimi de oldukça fazla. Özellikle Apple tarafından tanıtımı gerçekleştirilen iPhone 7 modelleri için oldukça farklı bir söz veren Instagram daha fazla renk seçeneğine sahip renk paletini sadece iPhone 7 kullanıcılarına sunacağını söylemişti. Bu sözün verilmesinin ardından uzun zamandan beri gözler Instagram için yapılacak güncellemeye çevrilirken beklenen güncelleme nihayet geldi.

Instagram Güncellemesi Sunuldu

Instagram tarafından yapılan resmi açıklamalarda geniş renk paletinin iPhone 7 kullanıcıları için sunulduğu açık bir şekilde belirtildi. Uygulamanın güncellenmesinin ardından daha geniş bir renk paletinin kullanılabileceği açıklandı. Bu bakımdan artık iPhone 7 kullanıcıları Instagram için diğer tüm telefon kullanıcılarına göre daha büyük bir avantaja sahip olacak. Yapılan açıklamalar kullanıcılar tarafından olumlu karşılandığı gibi benzer özelliklerin tüm kullanıcılar için sunulup sunulmayacağı açıklanmadı. Bu bakımdan ikinci bir açıklamaya kadar daha büyük ve geniş renk paletinden sadece iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcıları yararlanabilecek.

Yeni güncelleme ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde yapılacak incelemeler sonrasında paylaşılması bekleniyor.