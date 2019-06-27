Facebook sahibi şirket, önümüzdeki haftalarda uygulamanın Keşfet bölümüne reklam yerleştirmeye başlayacağını söyledi.

Instagram, fotoğraf paylaşım ağındaki reklamsız son yerlerden biri gibi görünüyor ancak artık Instagram'ın popüler keşfetme sayfasına reklamlar gelecek.

Keşfet sayfası, bir kullanıcının geçmişte baktıkları diğer gönderileri temel alarak istediğini tahmin ettiği gönderiler önerecek. Aynı zamanda moda, mimarlık ve yemek gibi yazı kategorileri de gösterecek. Instagram kullanıcılarının % 50'sinden fazlasının her ay dünya çapında Keşfet sayfasını ziyaret ettiğini açıklayan şirket bu bölümün reklama açık olduğunu ve gayet uygun olduğunu belirtti.

Kullanıcılar Keşfet'teki bir fotoğrafa veya videoya dokunduktan sonra, normal yayınlarda olduğu gibi yayınlar arasında reklamları kaydırdıklarında görecekler. Instagram'nın ticari ürün pazarlaması direktörü Susan Buckner Rose, reklamları Keşfet bölümüne reklam getirmenin doğru yer olduğunu söyledi. CNN Business'a, "Reklamverenler, Keşif'teki insanların keşif zihniyetinde olduklarından yararlanabilir. Yeni bir şeyler öğrenmek veya yeni bir hesap, marka veya ürün keşfetmek için Keşfetmeye geliyorlar" dedi.

Rose, Instagram'ın reklamları yayınlamak ve kullanıcıların uygulamada iyi bir deneyime sahip olmalarını sağlamak arasında doğru dengeyi kurmaya çalıştığını söyledi.

Son yıllarda Facebook'ta yavaşlayan reklamlardan sonra şirket anlaşılan Instagram'ı reklamları arttırmak için kullanmak istiyor. Sosyal pazarlamaya odaklanan şirket Instagram'ın popülerliğinden faydalanmak istiyor. Instagram geçtiğimiz günlerde, markaların sosyal medya etkileyicilerinin sponsorlu içerik yayınlarını reklam yapmalarına izin veren markalı içerik reklamlarını nasıl yayınlayacakları hakkında bazı detaylar paylaşmıştı.

Peki siz şirketin reklam anlayışını nasıl buluyorsunuz?