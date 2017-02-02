Facebook'un bünyesine katıldıktan sonra sık sık farklı özellikleriyle gündeme gelen Instagram bu kez çoklu fotoğraf paylaşımıyla geliyor. Çoklu fotoğraf paylaşımı hakkında bilmeniz gerekenler..

Instagram'ın büyüme gösterdiği şu son sıralarda Facebook birşey kaçırmak istemiyor. Instagram yakın zamanda kullanıcılara sunulacak yeni özellikler için test yapıyor. Android beta sürümü üzerinde ortaya çıkan yeni özellik kullanıcıları memnun edecek. Özellikle sık sık fotoğraf paylaşımı yapmayı severleri mutlu edecek olan yeni özellik ile birlikte daha kullanışlı bir ortama kavuşmanız da kaçınılmaz olacak.

Halihazırda 600 milyonluk kullanıcı tabanına sahip olan fotoğraf paylaşım platformu Instagram son olarak canlı yayın ve hikayelere eklediği yeni özellikler ile birlikte galerileri güzelleştirecek diğer özelliğini de kullanıma sunmak için kolları sıvamış durumda.

Peki Instagram'ın yeni özelliği tek gönderide çoklu fotoğraf paylaşımı nedir?

Tek bir gönderide birden fazla paylaşmak istediğiniz fotoğrafları paylaşabilirsiniz. Çok fotoğraf çeken biriyseniz mutlaka hangi fotoğrafı atacağınız konusunda kararsız kalmışsınızdır. Muhtemelen kararsız kalıp kolaj yaptığınız bile olmuş olabilir. Şahsen bunu çok sık yaşadığım için bu özelliği çok sevdim diyebilirim. Beni heyecanlandıran bu özelliğin çok fotoğraf çekmeyi sever Instagram kullanıcılarını mutlu edecektir. Tek tek fotoğraf paylaşmak mümkün değildi ancak yeni özellik ile birlikte bir gönderi oluşturuluyor ve burada birden fazla fotoğraf paylaşımı yapılabiliyor.

Eğer Instagram kullanmak istiyorsanız Android için indirmek için buraya, iPhone ve iPad cihazlara indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Şuan için sadece reklam verenler için sunulmuş olsa da önümüzdeki bu ay içerisinde bu özelliğin aktif olmasını bekliyoruz. Yatay kaydırma hareketiyle takipçileriniz paylaştığınız diğer fotoğrafları da tek bir gönderi halinde görebilecek olup bunları tek tek beğenmek mümkün olacak olup her birine ayrı efektler uygulamakta yanında.. Diğer Instagram kullanıcıları gönderideki her bir fotoğrafı yahut videoyu ayrı ayrı beğenebilecek.

Peki siz Instagram'ın beklenen bu özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?