Endonezya'da Instagram üzerinden bin dolara bebek satan bir şebekenin çökertildiği açıklandı...

Sosyal medyanın kötüye kullanıma zaman zaman yasadışı yollara gidebiliyor. Bu olaylardan biri de Endonezya'da geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Elde edilen bilgilere göre, Endonezya polisi, fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da bin dolara bebek satan bir şebekenin üç veya üyesiyle bir müşterilerinin gözaltına alındığı açıklandı. Cava polis söcüsü Frans Barung Mangera, gözaltına alınan şebeke üyelerinin Instagram hesabının sahibi 29 yaşındaki bir adamla, siteye fotoğrafları koyan 22 yaşındaki bir kadın ve bir ebe olduğunu söyledi.