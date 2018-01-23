Instagram, GIPHY ile anlaşma imzaladı. Instagram'da artık GIF kullanabileceksiniz...

Instagram bugün Hikayeler'e GIF özelliğini sunacağını duyurdu. İnsanlar bundan sonra Hikayelerinde fotoğraf ve videolarında çıkartma şeklinde hareketli GIF paylaşabilecekler.

Hikayeler'de GIF seçeneğine, sağ üst köşedeki çıkartma sembolünden erişiliyor. İnsanlar öne çıkanları arama yaparak GIPHY'nin kütüphanesinden yaşadıkları anı en iyi anlatan GIF'i seçebilecekler. Instagram hikayelere ekleyebileceğiniz GIF sayısında bir sınırlama yoktur.

Instagram aynı zamanda önümüzdeki haftalarda Hikayeler'e yeni bir özellik daha ekleyeceğini duyurdu. Yeni özellik sayesinde insanlar Hikayeler’de fotoğraf veya videolarını orijinal boyutlarında paylaşabilecek. Ekranda boş kalan alanlar ise görsele uygun özel renk skalasıyla doldurulacak.



Siz Instagram Hikayeler'in GIF özelliğini beğendiniz mi?