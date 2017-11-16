Instagram iki yeni özellik ile karşımıza çıkıyor. Instagram'ın yeni özelliklerini sizde çok seveceksiniz...

Instagram bugün masaüstü versiyonu için iki yeni özelliğini bizlere duyurdu. İnsanlar artık Instagram web sitesi üzerinden hikaye paylaşabilecek ve gönderi kaydedebilecekler.

Bundan sonra masaüstünde Instagram akışının sol üst köşesindeki kamera ikonuna tıklayarak kütüphaneden görsel seçip hikaye olarak paylaşabilecekler. Aynı zamanda hikayeye metin ekleyebilir ve metin rengini değişitirmeniz mümkündür.

Buna ilaveten insanlar instagram.com'da diledikleri gönderileri kaydedebilecek ve sayfanın sağ üst köşesindeki yer işaretleri (bookmark) ikonundan bu gönderileri tekrar görebilecek. Bu özellikler önümüzdeki günlerde Instagram'da kullanıma sunulacak.





Siz Instagram'ın yeni özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?