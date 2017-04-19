Instagram, Android uygulama için çevirimdışı desteğin geldiğini açıkladı. Kullanıcılar internet bağlantısı yokken bile Instagram'da gezinebilecek.

Instagram artık çevrimdışı çalışıyor.. Ancak yalnızca Android için..

Instagram kullanıcılarının beklediği "çevirimdışı" özellik nihayet geldi. Android uygulaması için gelen yeni özellik ile birlikte kullanıcılar internete bağlı olmasa ile daha önce görüntülemiş oldukları içerikleri beğenebilir, mesaj gönderebilir yahut bu içerikleri görüntüleyebilir. Çevirimdışı olduklarında bile bu işlemleri yapabilirler.

Instagram, Facebook'un San Jose'deki F8 konferansındaki çevrimdışı işlevselliğiyle ilgili duyuruyu yaptı. Artık çevrimdışı kullanıcılar daha önce yalnızca çevrimiçi erişilebilen içeriğe bakabilecek.

Kullanıcılar keşfetme sekmesi de çevrimdışı çalışacak ve kullanıcılar daha önce ziyaret edilen profilleri ve zaten indirilen yayınları görebilecek. Bir başka teknoloji kaynağının açıkladığı bilgiye göre çevirimdışı işlevsellik önümüzdeki aylarda iOS sürümlerinde de yer alacak. Çevrimdışı destek şu anda gelişmekte olan ülkelerde en çok kullanılan cihaz olan Android'de mevcuttur.

Ancak bu çevirimdışı özellikte Snapchat kopyası olan Hikayeler özelliği yer almıyor. Kullanıcılar hikayeleri görüntülemeyecek ancak diğer gönderileri beğenebilecek ve bunları görüntüleyebilecek. İnternet bağlantısı aktif olduğu zaman beğenileri sayılacak.

Peki siz Instagram'a gelen yeni çevirimdışı özellik için ne düşünüyorsunuz?