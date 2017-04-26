Sosyal medya hizmeti Instagram, şu anda 700 milyon kullanıcıya sahip. Facebook'a ait şirket Çarşamba günü yayınlanan yeni sürümünde sayıları açıkladı.

Rekor sayıda kullanıcıya ulaşmanın yanı sıra, platform son 100 milyon kullanıcı şimdiye kadar karşılaştırılabilir diğer kullanıcılardan daha aktif hizmet nedeniyle bir başka dahili rekor kırdı. Menlo Park merkezli şirket, sosyal medya platformunun Aralık ayı ortasında 600 milyon kullanıcısına sahip olduğunu ve bunun son dört ay boyunca aylık bazda yaklaşık 25 milyon kullanıcı eklemiş olduğunu bildirdi.

Son zamanlarda çok büyük pozitif başarılar sunan Facebook'a ait çevrimiçi hizmet için önemli bir kilometre taşı oldu. Instagram, bu ayın başlarında Stories platformunun Snapchat'ın toplam rakibine oranla 200 milyondan fazla kullanıcısına sahip olduğunu açıkladı.

Instagram Hikayeleri başlangıçta Snapchat'ın özelliklerini kopyaladığı için eleştiri toplamıştı. Ancak görünen öyle değil. Son zamanlarda yapılan pazar anketleri ayrıca, reklamverenlerin Instagram ve platformunun imajını iyileştirmek ve bireysel ürünleri çevrimiçi ilan etmek isteyen başlıca markalara garanti eden kullanıcı katılım oranlarıyla giderek daha mutlu olduklarına işaret ediyor.

Özellikle son aylarda hizmetine yeni özellikler ve değişiklikler yaparak geniş bir yelpazede kendinden bahsettiren Instagram, şuanda yalnızca WhatsApp, Messenger ve Facebook tarafından övünen bir rakamla bir milyardan fazla kullanıcısıyla dördüncü Facebook hizmeti olma yönünde gidiyor. Platformun önümüzdeki aylarda geniş yelpazede yeni özelliklere sahip olması bekleniyor. Bunların büyük çoğunluğunun videolarla ilgili olabileceği söyleniyor.

Peki siz Instagram'ı kullanıyor musunuz?