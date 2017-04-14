Snapchat’i alamadıktan sonra tüm özelliklerini kopyalayan Instagram, öne geçmeyi başardı..

Sosyal medya hesapları arasındaki rekabet devam ederken Snapchat’ten esinlendiği özellikleriyle yükselmeye devam eden Instagram'ın hikayeler özelliğini 200 milyon hesap kullanıyor. Instagram Hikayeler özelliğinden faydalanan 200 milyon hesap, Snapchat’i solladı.

24 saat süre kalacak ve ardından yok olacak şekilde birden fazla istediği kadar fotoğraf ve video paylaşabiliyorsunuz. Ek olarak son güncellemelerle çizim araçları, yazı gibi araçlarla bunlara canlılık katmanız da Instagram'ın yeni hikayeler özelliğiyle mümkün.

Instagram bu sayıya ulaştığı için yeni bir güncelleme yayınladı. Bununla birlikte selfie çıkartma yeniliğini duyurdu. Snapchat’te sunulan diğer bir detay Instagram'ın 600 milyonluk bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu da not olarak düşelim. Başka platformlardan esinlediği özelliklerle büyüyen Instagram, yaptığı özelliklerle Snapchat’e göz dağı veriyor.

Peki siz kopyalanmış olan bu özelliklerin Instagram'da yer alması hakkında ne düşünüyorsunuz?