Instagram, Snapchat'e acımıyor. Mark Zuckerberg yine yaptı yapacağını ve Snapchat'e has özelliği de Instagram'a getirdi..

Filtre özelliğini ne zaman getirir diye bekliyorduk ki bu akşam kopya özellik Instagram'a geldi. Yayınlanan filtreler bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken bazı kullanıcılar tercihini yine Snapchat'ten yana kullandı. Snapchat'in bütün özelliklerini kendi uygulamalarına entegre eden Facebook bünyesindeki Instagram Hikayeler özelliğine filtre özelliğini getirdi.

Daha önce Snapchat'in bazı özelliklerini WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram gibi kendi bünyesinde bulunan ağlara eklemiş olan Zuckerberg'in bu hareketi yapması pek sürpriz olmadı. Anlık iletilerden sonra filtrelerin gelmesi Instagram'ın orjinalliğini kaybetmesi sebep olabilir ancak kullanıcılar öyle görünüyor ki artık Snapchat'ten ellerini çekecekler.

Instagram filtre özelliği nasıl kullanılır?

Instagram Hikayeler bölümüne gelip kamerayı açmanız bununla birlikte yan tarafta yer alan yeni simgeye dokunarak yüz taraması yapılmasını sağlayabilir ve yer alan filtreler arasından istediğinizi seçebilirsiniz.

Elbette sadece bu kopya özellik değil videoları geri saran Snapchat'in kullanıcılar tarafından beğenilen özelliği de artık Instagram'da yer alıyor. Kullanıcılar videoları geri sarmalı çekerek farklı bir video elde edebilecek.

Instagram'ı Android cihazlarınıza indirmek ve güncellemek için buraya TIKLAYINIZ.

Instagram'ı iOS cihazlarınıza indirmek ve güncellemek için buraya TIKLAYINIZ.

Kısa ömürlü hikayelere gelen filtre özelliği için ne düşünüyorsunuz?