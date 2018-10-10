Instagram sosyal medya platformundaki klavye babalarının üstesinden gelmek için çalışmalara başladı...



Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Instagram kurucuları istifa etti. Bu istifanın ardından uygulamayı geliştirmek adına sıkı bir çalışma yapan şirket, yapacağı değişiklikler ile gündeme gelirken şimdi de sosyal medya platformundaki klavye babalarının üstesinden gelmek için harekete geçti.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, halihazırda kötü ve art niyetli yorumları tespit etmek ve silmek için çeşitli altyapılar kullanıyordu.

Fakat bunları yeterli bulmayan yeni CEO Adam Mosseri, yapay zeka destekli yeni sistemlerle platform üzerindeki yorumları denetleme ve zorbalık içeren yorumları kaldırma kararı aldı.

Yeni yapay zeka sisteminin zorbalık içeren yorumları otomatik olarak tespit edeceği söylenirken, yapılan tespitlerin Topluluk Operasyonları merkezine gönderileceği ve burada yapılan çeşitli incelemelerin ardından bu yorumların Instagram üzerinden kaldırılacağı belirtildi. Eh bu yorumu yapanlarda cezasız kalmayacak haliyle.

Bu geliştirmenin ve önlemin sebebini açıklayan firma, uygulamanın her yaşa uygun olduğunu ve bu tarz saldırgan girişimlerin böyle bir uygulamada yer almasını doğru olmadığını belirtti. Bakalım bu açıklamaların ardından gerçekten de alınan önlemler bir işe yarayacak mı?