Instagram, saldırgan yorumları ve istenmeyen postaları engellemek için yapay bir zeka kullanıyor.

Instagram, saldırgan yorumları ve istenmeyen postaları engellemek için yapay bir zeka kullanıyor. Instagram, spam veya rahatsız edici yorumları dokuz farklı dilde deneyecek ve algılayan bir AI destekli araç tanıttı. Şirket sosyal medya platformunu daha iyi hale getirmek istiyor. Kullanıcılar, bu özelliğin ayarlarına yorum kısmından erişebilir. Başlangıçta AI, yalnızca İngilizce yorumlar veya spam için kullanılacak ve kullanılan algoritmalar etkili ise, AI daha sonra İspanyolca, Portekizce, Arapça, Fransızca, Almanca, Rusça, Japonca ve Çince yorumları üzerine ilerleyecektir.

AI, en belirgin rahatsızlık verici yorumları ve istenmeyen e-postaları engellemeye çalışacak ancak kötü niyetli kişilerin bazıları için bu yalnızca daha üstesinden gelmek için heyecan verici bir meydan okumaya dönüşebilir. Instagram, bir AI yorum koruma koruyucusunu başlatan en popüler sosyal medya platformlarının ilkidir, diğer büyük platformlardan herhangi birinin uygun olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Genellikle sosyal medya devleri birbirlerini kopyalama veya taklit etme becerisine sahiptir. .

Peki siz Instagram'ın kullanıcıların daha rahat bir ortama ulaşması için yaptıkları hakkında ne düşünüyorsunuz?