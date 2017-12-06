Instagram, Hikayeler'e çok seveceğiniz iki yeni özellik sonunda geldi...

Instagram, bugün iki yeni özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı. Hikaye Arşivi ve Hikayelerde Öne Çıkanlar özellikleri ile insanlar hikayelerinde paylaştıkları en sevdikleri anları kaydedip profillerinde gösterebilecekler. Bu özellikler 2013 yılından bu yana profillerde yapılan en iyi güncelleme oldu.

Hikaye Arşivi sayesinde mevcut arşiv özelliğine hikayelerde kaydedilecek. Kaydedilmiş olan hikayeler daha sonra gönderi veya hikaye olarak Hikayelerde Öne Çıkanşar arasında paylaşılabilecek.

Hikayelerde Öne Çıkanlar özelliği, profilde biyografinin altında yeni bir yerde yer alacak. İnsanlar, diledikleri sayıda öne çıkarmak istedikleri hikayeleri paylaşabilecek.



Siz Instagram'ın yeni özelliklerini beğendiniz mi?