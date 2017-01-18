Instagram'ın yeniliklerine bir yenisi daha ekleniyor. Beklenen özellik aktif edildi.

Artık Instagram deneyiminiz tamamiyle değişecek. Peki yeni Instagram Hikayeler özelliği işletmeler için hangi özelliği beraberinde getiriyor? 100 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılan Instagram Story özelliği bugün farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Artık hikayelerde bağlantı adresi verebileceksiniz. Instagram'da linkleri yorumda paylaşmak mümkün değildi. Ancak yeni özellik Instagram Hikayelerde internet tarayıcısına yönlendiriyor. Tek yapmanız gereken şey sayfayı yukarı kaydırmak. Bu hareketi yapınca Instagram'dan ayrılıp kullanıcının eklemiş olduğu sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Bu sayede artık takip ettiğiniz bloggerların sayfalarına hızlı bir şekilde ulaşabilir yahut işletme internet sayfalarına anında ulaşabilirsiniz.

Her geçen gün büyüyen hikayeler özelliğine ne yazık ki reklam da geliyor. Yani artık hikayalerde reklamlara yer verilecek. Hikayelerden direkt olarak link alma ve direkt olarak mesaj gönderme ile firmalarla iletişim kurabileceksiniz.

Buse Terim kullanmaya başladı bile. Tek yapmanız gereken diğerlerini gör yerine dokunmak. İlgili sayfaya Instagram sizi yönlendirecektir.

İşletmeler için kolaylık!

Global olarak kullanıma sunulan Instagram'ın yeni özelliği özellikle butik sayfaların işini kolaylaştıracak. Kullanıcı anında ilgili linke ulaşabilecek.

Instagram'ın bu yeni özelliğini kullanmak için uygulamayı güncellemeniz gerekmektedir.

Peki siz Instagram'ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?