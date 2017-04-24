Dünya genelinde popüler olan sosyal ağ Instagram, akşam saatlerinde açıklanmayan bir sebepten dolayı çöktü. Kullanıcılar kısa bir süreliğine Instagram'a giriş yapamadı.

Instagram bir anda çalışmayı bıraktı. Uygulamanın haber kaynağı, görünüşe göre sunucularıyla ilgili bir sorun nedeniyle çalışmadı. Down Detector sitesine göre, uygulama ile ilgili sorunlar son birkaç dakika içinde hızlandı. Sorunlar dünyanın her yerinde görüldü.

Instagram çökme sorunuyla karşılaştıysanız yalnız değilsiniz. Akşam saatlerinde Instagram çöktü. Zaman durmadı ve dünya dönmeye devam etti. Instagram temsilcileri e-postayla hizmetin tüm kullanıcılar için yedeklendiğini ve çalıştıklarını doğruladı ancak kesintiye neden olan şey sorulduğunda daha fazla bilgi paylaşmadılar.

Bu arıza, kullanıcıların fotoğraf yükleyemediklerini veya yayınlarını yenilemelerini engelledi. Downdetector'un hizmet dışı kalma haritasına göre, Kuzey Avrupa'daki ve ABD'nin doğu ve batı kıyılarındaki kullanıcılar en çok etkilenmiş olarak görünüyor. Binlerce Instagram kullanıcısı yaşanan bu sıkıntıları dile getirmek için Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu.