İnsan beyni internette çalışırsa nasıl mı olur? Wits Üniversitesi araştırmacıları bu konuyu ele aldı.

Wits Üniversitesi araştırmacıları dünya tarihinde bir ilk yaptı. Bununla birlikte bir insan beyni ilk defa internete bağlandı. Internet of Thing yani Şeylerin İnterneti bu terim hayatımıza internetin girmesiyle yer buldu. Bunun anlamı ise internete bağlı olan cihazların oluşturmuş oldukları devasa ağlar. Bu ağları temsil ediyor olmaları. Önce bilgisayarlarımızın dahil olduğu küresel internete zamanla telefonlarımız, televizyonlarımız, saatlerimiz, otomobillerimiz, kahve ve çay makinelerimiz hatta öyle ki giydiğimiz kıyafetler bile bunlara dahil oldu.

İnsanoğlu sanal bir dünyada bir araya gelmeye başladı dolayısıyla kendisini de o dünyaya dahil etmeye karar verdi. Gelişen teknoloji ile birlikte bazı araştırmacılar insan beynini gerçek zamanlı olarak internete bağlamak istediler. Öyle ki bunun için bir yol keşfettiler. Araştırmacılar projenin kurmuş olduğu temeller üzerine yakın bir gelecekte beyin ve bilgisayarlar arasında kolaylıkla veri aktarımını yapabileceklerini de aktardı.

Proje sorumlusu Adam Pantanowitz:

"Beyni internete bağlayabilmek, beyin-bilgisayar arayüzü araştırmaları için yeni bir sınır belirlemiştir. Bir insan beyninin bilgiyi nasıl işlediğini kolayca anlatan veri bulamazsınız. Brainternet bir kişinin kendi beyinini ve başkalarının beynini anlamasını sağlayacak. Beyin aktiviteleri sürekli olarak izlenebilecek ve bazı etkileşimleri internet üzerinden yapmak mümkün olacak" ifadelerini kullandı.