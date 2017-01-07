CES 2017 kapsamında tanıtımlarına devam eden Samsung, Galaxy A3 2017 modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. İşte yeni model ile ilgili detaylar.

Uzun zamandan beri sürekli sızdırmaların yapıldığı Samsung Galaxy A3 2017 modeli ile ilgili resmi tanıtımlar nihayet geldi. CES 2017’de özel tanıtımlar ile yeni cihazlarını tanıtan Samsung, Galaxy A3 2017 modeli ile etkileyici bir giriş yaptı.

Suya Karşı Dayanıklı, Gelişmiş!

Samsung Galaxy A3 2017 modeli suya karşı dayanıklılık konusunda çok daha başarılı olurken, telefonda pek çok iyileştirme yapılmış durumda. Üstelik bu yenilikler sadece donanımlarla da sınırlı kalmış değil. Parmak izi okuyucusunun da 2017 versiyonda eklenmesi, telefondaki beklentileri daha da arttırmış durumda.

Samsung Galaxy A3 2017 Teknik Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy A3 2017 ile ilgili yapılan tanıtımlarda A serisinin en alt segment ürünü olmasına karşın telefonda yüksek özelliklere yer verilmesi dikkatlerden kaçmadı. Yapılan tanıtımlara göre telefonda yer alan özellikler şöyle;

4.7 inç boyutlu Super AMOLED 1280 x 720 çözünürlüğünde ekran.

135.4 x 66.2 x 7.9mm ölçüleri

8 çekirdekli 1.6 GHz frekans hızına sahip işlemci

2 GB RAM

16 GB dahili hafıza

MicroSD kart desteği 256 GB’a kadar arttırılabilir depolama alanı

IP68 sertifikası

13 Megapiksel arka kamera

8 Megapiksel ön kamera

İvme ölçer, yakınlık sensörü, jeomanyetik sensör, RGB ışık sensörü

Parmak izi okuyucu ve barometre

Cat.6 LTE modem, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac desteği, Bluetooth 4.2, ANT+, USB Type-C ve NFC

Telefon özellikleri oldukça ideal. Bakalım telefon satışa çıktıktan sonra ne kadar başarılı olabilecek.