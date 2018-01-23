Dünyanın ilk vatandaşlık alan insansı robotu Sophia, 19 Nisan'da 5'incisi düenlenen Marketing Meetup'a konuk olacak...

Bu sene beşincisi düzenlenecek olan Marketing Meetup'ın odağı deneyim olacak. Uniq İstanbul'da 19 Nisan'da düzenlenecek olan etkinlikte ulusal ve uluslararası iş dehaları bir araya gelecek.

Marketing Meetup'ın bu yılki en önemli konuğu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Komite üyesi ve dünyanın ilk vatandaş robotu Sophia Hanson Robotics ve Las Vegas Üniversitesi'nin ortaklaşa geliştirdiği geçtiğimiz günlerde bir bedene kavuşan Sophia koferansta sorulara yanıt verecek.

Marketing Meetup etkinliğine katılmak amacıyla ülkemize gelecek olan Sophia birçok avrupa ülkesinden önce Ülkemizi ziyaret ediyor.

Siz vatandaş robot Sophia'ya ne sormak isterdiniz?