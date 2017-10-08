Bir kazı yöneteceğiniz bu oyun tuhaf oyunlar arasında yerini alacak...

Avustralya'lı oyun şirketi House House Games, YouTube kanalından henüz deneme aşamasında olan bir oyunla ilgili oynanışını gösteren Untitled Goose Game yani İsimsiz Kaz Oyunun videosunu yayınladı. Oyun daha önce pek çok oyunda olduğu gibi çiftlikte geçiyor.

Tek farkı ise çiftlikteki kaz çok yaramaz. Kazın yapması gerekenler listede yer alıyor. Kaz bütün yaramazlıkları yapıyor. Bazen çiftçinin anahtarını çalıp peşimizden koşturuyoruz, bazen de su hortumu ile ıslatıyoruz. Ancak bu oyunda çiftçiyi kesinlikle rahat bırakmıyoruz.

House House Games, oyunu 2018 yılının başında piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu çılgın kazı kontrol etmek, oyun oynarken kahkahalar atmak isteyen herkes için son derece keyifli olacak. Goat Simulator kadar iyi grafiklere sahip olmasa da bizce ondan aşağı kalır yanı yok!

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