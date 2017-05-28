Ikea'nın akıllı ışıkları Siri, Alexa ve Google'dan ses kontrolü yapıyor. Ikea, akıllı devri evlere getiriyor.

Wi-Fi bağlantılı ışık hatlarının işlevselliğini iyileştirmek için harekete geçti. Ikea, önümüzdeki aylarda ışıkların Amazon Alexa, Google Assistant ve Apple'ın Siri'si ile uyumlu hale getirerek kullanıcılara ruh halini ayarlamanın başka yollarını sunacağını duyurdu.

Ikea akıllı evin geleceğ Apple'ın Siri'sine yönelik proaktif adımlar atıyor. 2015'te dahili kablosuz şarj cihazıyla mobilya satmaya başladı ve 2025 temalı bir konsept mutfakla pişirmenin geleceğini hayal etti. Ayrıca, mobilyalarının sanal önizlemelerini sunmak için genişletilmiş gerçeğe başvurdu ve yapay zekanın evdeki rolü üzerine yürütülen anketleri yaptı.

Geçen ay yayınlanan Wi-Fi özellikli kürelerin bu yelpazesi, evdeki Wi-Fi aracılığıyla bir kullanıcının telefonuna veya tabletine bağlanırken, karartma, renk sıcaklığını değiştirme ve renk sıcaklığını değiştirme de dahil olmak üzere tamamlayıcı bir uygulama aracılığıyla kablosuz denetime izin verir. Söz konusu teknoloji mobilyalarının sanal ön izlemelerini sunmak için artırılmış gerçekliğe başvurdu ve bununla birlikte yapay zekanın evdeki rolü üzerine yürütülen anket çalışmaları da gerçekleştirdi.

Tradfri hattına ses kontrolü gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte Ikea'nın yaptığı açıklamaya göre akıllı termostatlar, tavan vantilatörleri ve kapı kilitleri gibi farklı teknolojileri de kullanan diğer aksesuarlarla da ışıkların entegrasyonunu mümkün hale getirecek olup ses ile kontrolü mümkün olacak. Bu teknolojinin evlere gelmesi 80 dolara mal olacak.

Peki siz akıllı aydınlatma projesi için ne düşünüyorsunuz?