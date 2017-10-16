Humble Bundle, IGN tarafından satın alındı. Detaylar haberimizde...

Cazip fiyatlı paketleri ile sürekli verdiği ücretsiz oyunları ve hayır kurumlarına yaptığı desteklerle tanınan Humble Bundle duyuruda anlaşmanın detaylarına girmedi. IGN'den daha iyi bir partner düşünmediklerini ve her zamankinden çok daha fazla çalışacaklarını ifade etti.

Humble Bundle kurucusu ve CEO'su Jeffrey Rosen, IGN'i seçtik çünkü; vizyonumuzu gerçekten anlıyorlar, oyunlara olan tutkumuzu paylaşıyorlar ve hayır kurumlarına yardım ederken dijital içeriği destekleme misyonumuza inanıyorlar. Humble Bundle'daki görevimizin devam etmesine yardımcı olmak için IGN'den daha iyi bir partner düşünemiyorum. Humble Monthly'i ve yeni yayıncılık girişimimizi büyütürken sizlere en iyi oyun paketlerini, kitap paketlerini ve mağaza satışlarını sunmak için her zamankinden daha fazla çalışacağız. IGN planlarımızı daha ileri götürmek için bize yardımcı olacak. Hayırseverlik için daha fazla para toplayacağız.