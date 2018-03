Humble Bundle mobil cihazlarında oyun oynamaktan keyif alan Android kullanıcılarını unutmadı!

Humble Bundle yeni ve hesaplı bir paketle yeniden karşımızda. Bu sefer 1 dolarla 5 dolar arasında satılan oyunları Android cihazlara özel oyunlar olmakla beraber gerçektende çok cazip fiyata sunuyor. 1 dolarlık pakette;



Splitter Critters Star Vikings Forever Galaxy of Pen & Paper

Şuan 4.83 dolar olan ve fiyatı her an artan pakette üstteki oyunlar ve;





Oxenfree Mushroom 11 Artbook Another Lost Phone: Laura's Story

5 dolarlık pakette ise üsttekiler ve;





Party Hard GO Death Road to Canada



Yukarıda gösterdiğimiz oyunları bulunuyor. Bu kampanyanın şu an 13 günü kalmış durumda. Eğer mobil oyunları seviyorsanız ve bu oyunlar da ilginizi çekiyorsa oyun kütüphanenize bu güzel oyunları hemen ekleyin.