Huawei'ın son zamanlarda gösterdiği büyüme diğer şirketleri korkutuyor. Peki şimdi ne olacak?

Şubat ayında, Huawei ilk katlanabilir telefonunu duyurdu.Cihazın adı Mate X olarak kayıtlara geçti. Cihaz ilk önce bu ayın sonunda gelmesi planlanıyordu, ancak ABD ticaret yasağından sonra Çinli üreticinin planlarını bozmaya başladı.

CNBC ve The Wall Street Journal'dan gelen yeni raporlar, şirketin katlanabilir telefonunun Eylül ayında gelmesi gerektiğini iddia ediyor. Bir Huawei sözcüsüne göre, Mate X, 5G altyapısının zaten dağıtılmış olduğu pazarlara odaklanarak küresel olarak başlayacak. Üstelik Samsung’un Galaxy Fold’daki sıkıntıları söz konusu olduğunda, sözcü, Mate X’in toplu bir kullanıma hazır olduğundan emin olmak için kapsamlı testlerden geçtiğini söyledi.

Huawei, cihazın kutudan çıkardığı mükemmel deneyimi sunacağından emin olmak için mobil taşıyıcılar ve uygulama geliştiricileriyle birlikte çalışıyor. Sözcü, ABD hükümet yasağının, Mate X’in, kara listeye çıkmadan önce duyurulduğu haliyle Android ve Google uygulama paketlerini çalıştırma yeteneğini etkilemeyeceğini de açıkladı. Daha dün, Çin’in 3C ajansı Mate X’i sertifikalandırdı, yani Çinli kullanıcılar telefona erişen ilk ülkeler arasında olacak.