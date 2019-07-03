Huawei kurucusu geçtiğimiz günlerde Financial Times'a yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları gündem oluyordu fakat bu kez işler değişti. Bunun beraberinde G20 kapsaında "ulusal güvenlik problemi" oluşturabilecek durumlar haricinde Amerika merkezli şirketlerin Huawei'ye ekipman satmaya devam edebileceği açıklaması sonrasında Huawei geleceğe daha umutlu bakıyor.

Fakat şirket geleceğini şimdi olduğu gibi Amerika merkezli şirketlere ve Amerikalı yöneticilerine bırakmak istemiyor gibi görünüyor. Bunun baeraberinde gazeteye konuşan Huawei CEO'su Ren Zhengfei, yaşanan olaylardan etkilenmediklerini tam aksine olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti. Geleceğini Amerika'dan bağımsız hale getirmek için çalışmalarını sürdüren şirket bunun tam oluşabilmesi için kendilerinin 1 yada 2 yıla ihtiyaçları olduğunu düşünüyor. Sonuç olarak taraflar elbette tüm olasıkları göz önünde bulundurup adımlar atıyordur. Bakalım söz konusu durum nasıl sonuçlanacak. Bizde merakla bekliyoruz.