Huawei, 5 Honor hayranına 6X'i test etme fırsatı sunacak. Peki nasıl mı?

Huawei yeni bir kampanya başlattı. 18 yaşını dolduran AB vatandaşı olan ve Fransa, Almanya, İtalya ya da Birleşik Krallık'ta yaşayanlar 26 ocak gece yarısı Huawei'ın web sitesinde yayınlanacak birkaç basit soruyu yanıtladıktan sonra katılım gerçekleşecek. Bununla birlikte seçilen kullanıcılar cihazın performansını ölçmek için Honor 6X'i kullanmaya başlayacak. Sonuçlar ise Honor'un web sitesinde yayınlanacak.

Honor hayranlarından doğrudan geri bildirim almak için Huawei'ın başlattığı kampanya ile dikkat çektiği kesin ama ülkemizde bunu sunmuyor olması üzücü. Ülkemizde de hatrı sayılı bir hayran kitlesi olduğunu belirtmekte fayda var.. Honor 6X, 5.5 inç, 1080p çözünürlüğe sahip IPS LCD panelini temel alan nispeten yeni duyurulan bir akıllı telefon.Bu ekranda, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama birimi veya 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip bir Huawei 655 yonga seti bulunuyor.

Çift SIM desteğine sahiptir ancak ikinci SIM yuvası, 256 GB kapasiteli ikinci bir SIM kart yerine bir MicroSD kartı alabilir. İki adet 12MP kameraya sahip iki yönlü bir kamera düzeni bulunuyor, özçekim ve görüntülü arama için 8MP kameraya yer veren telefon Android 6.0 ile geliyor ancak ilerde Android 7.0 Nougat ile gelmesi planlanıyor. 3340 mAh'lik pil kapasitesine sahip olan telefonun uygun fiyatlı olması piyasada rekabeti güçlendiriyor.

Huawei'ın Honor 6X kampanyası için ne düşünüyorsunuz?