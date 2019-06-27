Huawei, ABD’ye yönelik yasaklama yasağını takiben büyük bir satış düşüşü bekliyor, ancak P30 serisi Mart’tan bu yana açıkladığı rekor satışlardan memnun görünüyor.

Huawei'nin akıllı telefon gönderileri 100 milyon birime ulaştı. Yakın tarihli bir basın açıklamasına göre, Huawei, Huawei P30 serisinin ilk Mart ayında açıklandığından bu yana rekor bir satış hacmine ulaştığını söyledi. Perspektifi ortaya koymak için, Huawei 85 günde 10 milyon adet P30 sattığını söyledi. Rakam sadece yalnızca kendi pazarını değil, uluslararası pazarlarda satılan birimleri de içermektedir. Huawei P30 Serisi üç cihazdan oluşur: P30 Lite, P30 ve P30 Pro.

Geçen yılın amiral gemisi P20 o dönemde iyi satış yaparken, P30 rakamı geçen yılın performansına göre büyük bir satış gösteriyor. Huawei'nin cep telefonu ürün grubu başkanı Kevin Ho, yaptığı açıklamada, Huawei P30 serisinin 10 milyon birim satışa ulaşmasının (P30 serisi için) P20 serisi için 62 günden daha az olduğunu açıkladı. Huawei’nin geçen yıl 206 milyonun üzerinde akıllı telefon sattığını, ancak Beyaz Saray’ın ticari kısıtlamaları karşısında bu yıl bu başarıya ulaşamayacağını bildirdi. Çin firması, bu yıl zaten 100 milyon telefon gönderdiğini açıkladı, ancak yıl sonunda toplam sevkiyatların 40 milyon ila 60 milyon arasında azaldığını belirten şirket Huawei'nin toplam 146 milyon ila 166 milyon telefon aldığını belirtti.