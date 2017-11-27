Huawei, yeni reklamlarıyla Samsung'un telefonları ile dalga geçti...

Son zamanlarda teknoloji şirketleri birbirlerine göndermeli reklamlar çekmeye başladı. Telefon üzerinden yapılan bu göndermeler çoğu zaman dalga geçme boyutuna kadar uzandı. Samsung'un iPhone'a açık bir şekilde gönderme yapmasından sonra Motorola da gizli bir şekilde Samsung'a cevap verdi.

Bugün ise Huawei cephesinden Samsung'a bir gönderme geldi. Gizli bir şekilde Samsung'a göndermede bulunan Huawei, Reklamda Samsung'un Galaxy S8 modeline çok benzeyen bir telefon kullanan Huawei, Mate 10 modelinin özelliklerini ön plana çıkarıyor.

Reklamlarda Samsung'un telefonlarının performans ve pil açısından kötü olduğu dile getirilmiş. Aynı zamanda Mate 10'un yapay zekasının Samsun'un telefonlarından üstün olduğunu vurguluyor.

Siz Huawei'nin reklamlarını beğendiniz mi?